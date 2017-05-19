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Москва

Пожар уничтожил уголовные дела в отделе СКР в Новой Москве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы сгорел этаж территориального отдела Следственного комитета, возбуждено дело о поджоге, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления Юлия Иванова.

По версии следствия, ночью 19 мая неизвестные лица совершили поджог следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округу, расположенного на территории поселка Газопровод. В результате, по словам Ивановой, пожаром уничтожены кабинеты второго этажа, в которых в том числе находились уголовные дела следственного отдела.

"В компетенцию следователей СК России входит расследование тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений, в связи с чем руководство главного управления полагает, что мотивом поджога явилось желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что в настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначается пожарно-техническая экспертиза.

Теги: СКР, Москва
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