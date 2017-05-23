На "Винзавод" пришли с обысками

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве.

Как передает во вторник корреспондент "Интерфакса", работники "Винзавода" сообщают, что в данный момент сотрудники правоохранительных органов изымают документацию и исследуют компьютеры и технику. По их словам, в Центре находятся люди в штатском, а также сотрудники в форме.

В данный момент во дворе "Винзавода" находится автомобиль "Газель" с тонированными стеклами и закрытыми бумагой номерами, на котором приехали сотрудники правоохранительных органов. Обыски проходят в третьем подъезде "Винзавода", где в том числе расположена администрация центра. На входе в подъезд стоит охранник, который не запускает внутрь никого, кроме сотрудников "Винзавода", однако не комментирует, проходят ли внутри в данный момент какие-либо следственные действия.

Остальные организации на территории, в том числе многочисленные кафе и студии, работают в обычном режиме, обстановка на месте спокойная, большинство сотрудников организаций, снимающих пространство у "Винзавода", отмечают, что не знают о том, проходят ли в данный момент на территории какие-либо обыски.

Ранее во вторник сообщалось о проведении обысков в "Гоголь-центре" и в квартире худрука театра Кирилла Серебренникова. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, обыски у Серебренникова связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Она не привела каких-либо других подробностей расследования, отметив лишь, что дело было возбуждено на основании материалов оперативных служб.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что обыски у худрука "Гоголь-центра" проводятся "в рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 УК РФ (растрата)".

По его словам, дело было возбуждено по факту хищений неустановленными чиновниками департамента культуры Москвы финансовых средств. "По предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 млн долларов", - сказал источник.

Позднее он сообщил, что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра, в рамках которого во вторник проводятся обыски.

"Гоголь-центр" - театр, на площадках которого проходят лекции, показы мировых фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров.