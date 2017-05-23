В Кремле прокомментировали обыски в "Гоголь-центре"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с обысками у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова никак не касается Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов во вторник о том, поставлен ли Кремль в известность о ситуации с "Гоголь-центром" и его худруком, Песков ответил: "Нет, не поставлен, потому что это не дело Кремля. Здесь не нужно ничего политизировать, здесь нет повода для того, чтобы каким-то образом информировали Кремль", - сказал Песков.

Он отметил, что Следственный комитет уже сделал заявление относительно причин обысков.

"Речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств, никакой политики, творчества - ничего там нет. И поэтому нет никакого повода для того, чтобы информировать Кремль", - сказал Песков.