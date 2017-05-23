Режиссер Серебренников проходит как свидетель по делу о растрате

Адвокат режиссера заявил, что он не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра, в рамках которого во вторник проводятся обыски, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Серебренников привлечен в качестве свидетеля", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны представитель правозащитной организации "Русь Сидящая", защитник Серебренникова Алексей Федяров сообщил "Интерфаксу", что худрук не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого. Федяров подтвердил факт проведения обыска в квартире Серебренникова.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от представителей правоохранительных органов и самого Серебренникова.

Ранее во вторник источник сообщил агентству, что следователи проводят обыски в московской квартире и на работе Серебренникова в рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ (растрата) в отношении неустановленных чиновников департамента культуры Москвы.

"По предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 млн долларов", - сказал источник.