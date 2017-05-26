Подозреваемого в подготовке терактов в Москве арестовали на два месяца

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отправил под арест Мухаммадюсуфа Ашурова - одного из подозреваемых в подготовке терактов на транспорте в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Ашурова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля", - огласила решения судья Ирина Аккуратова в пятницу. Сам Ашуров не возражал против своего ареста.

Как сообщалось, следствие ходатайствует об аресте четырех фигурантов по этому делу: Ашурова, а также Фурката Кушаева, Абдушукура Гулмирзаева и Магомеда Давудова.

Они обвиняются в покушении на совершение теракта (ч.1 ст.30, п. "А" ст. 205, УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов в составе организованной группы (3 ст. 222 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ в состав организованной группы (3 ст. 222.1 УК РФ) и в незаконном изготовлении взывных устройств в составе организованной группы (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании в Москве четырех членов террористической группы, состоящей из граждан РФ и Центральной Азии, которые готовили теракты на объектах транспортной инфраструктуры столицы.

По данным ФСБ, руководство группой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию "Исламское государство", осуществлялось с территории Сирии.