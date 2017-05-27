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Москва

Работы по благоустройству Тверской улицы начались в Москве

В июле главную улицу столицы дважды будут перекрывать

Работы по благоустройству Тверской улицы начались в Москве
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Благоустройство по программе "Моя улица" начнется в ночь на субботу на нескольких центральных улицах и двух набережных Москвы-реки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы в пятницу.

"Сегодня ночью начинаются работы на Тверской улице (от Пушкинской площади до Триумфальной площади), 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Волхонка и Пречистенка, Котельнической и Гончарной набережных, а также на площадках возле станций метро "Краснопресненская" и "Баррикадная", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что постоянного полного перекрытия движения ни на одной из улиц и набережных не планируется, будут лишь ограничения движения на занятых строительными работами крайних полосах дорогах.

По информации департамента, на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах работы будут вестись в два этапа.

"На первом для движения транспорта будет выделено по две полосы в каждую сторону, на втором - по три полосы в каждую сторону", - уточнил собеседник агентства. Он сообщил, что дважды в июле (в выходные дни - ИФ) запланированы перекрытия движения на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Это необходимо для создания перемычек в кабельной канализации. "Точные даты, когда улицы перекроют полностью, будут объявлены дополнительно", - сказали в пресс-службе.

Во время работ на улице Волхонка для движения транспорта предусмотрено две полосы в сторону Пречистенских ворот и одна - в сторону Боровицкой площади.

На Гончарной и Котельнической набережных для движения транспорта на разных участках будет выделено по одной-две полосы в каждую сторону.

Собеседник "Интерфакса" уточнил детали благоустройства. "Главная улица Москвы сохранит привычный для горожан облик, но станет удобнее и комфортнее. Тротуары расширятся и будут вымощены гранитной плиткой, при этом количество полос на проезжей части сохранится за счет оптимизации их ширины", - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в местах пересечения Тверской с боковыми улицами появятся красивые и уютные городские территории.

"Уличная мебель и вновь высаженные липовые аллеи сделают приятными и удобными прогулки по обновленной Тверской", - заявили в пресс-службе.

Площади Тверской заставы вернут знакомый старшему поколению москвичей облик, но при этом будут учтены современные потребности в организации транспортного движения.

Доминантой станет памятник Максиму Горькому, который вернется на площадь спустя 12 лет. "Реставрацию монумента начнут в самое ближайшее время", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что на площадь вернется трамвайное движение. "Трамваи ходили здесь до 1946 года, но затем рельсы были демонтированы при реконструкции площади и строительстве метро", - сказал собеседник агентства.

На Тверской заставе разобьют сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками. Навигационные стелы помогут лучше сориентироваться в городе прибывающим на Белорусский вокзал москвичам и туристам.

В департаменте отметили, что на всех объектах улично-дорожной сети выполняются работы, предусмотренные городским стандартом благоустройства - замена бортового камня, прокладка кабельной канализации, замена опор освещения, установки навигационных стел и пилонов, мощение улиц гранитной плиткой, ремонт фасадов зданий.

По информации собеседника агентства, на благоустраиваемых набережных Москвы-реки высадят деревья, чтобы разделить прогулочную и транспортную части, а расширенные тротуары превратят в единую прогулочную зону с местами для отдыха и смотровыми площадками.

В департаменте также рассказали, как после реконструкции будут выглядеть улицы Волхонка и Пречистенка.

"Волхонка станет сердцем целого музейного квартала. От станции метро "Кропоткинская" до Пречистенской набережной будет сформирована единая территория, а на самой Волхонке расширят пешеходное пространство", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, возле Музея изобразительных искусств в гранитное мощение вмонтируют латунную карту с достопримечательностями Музейного города.

На Пречистенке планируется благоустроить четыре знаковых территории - сквер с памятником живописцу Сурикову, двор детской художественной школы имени Серова, усадебный двор у эндокринологического диспансера, двор между Белыми и Красными палатами XVII века.

На территориях возле станций метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" на месте незаконных построек появятся площадки, вымощенные гранитной плиткой, зоны отдыха с деревьями и клумбами.

"Работы по благоустройству будут организованы так, чтобы причинить минимум неудобств пассажирам метро", - пообещали в мэрии.

В 2017 году по программе "Моя улица" будет благоустроено 89 городских территорий - улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.

Теги: Россия, Москва
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