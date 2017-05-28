Согласованная акция протеста против реновации жилья пройдет в столице

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оппозиция в воскресенье проведет на юго-западе Москвы акцию против реновации жилья численностью до 10 тысzx человек.

Руководитель столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин ранее сообщил "Интерфаксу", что акция согласована со столичными властями.

По его словам, сбор участников акции ожидается с 13:00 до 14:00 у домов 21-24 по ул. Вавилова. С 14:00 до 15:00 согласован марш по ул. Вавилова до д. 46 (в сторону улицы Д.Ульянова), после чего с 15:00 до 16:00 запланирован митинг на площадке у дома 46 численностью до 10 тыс. человек.

Движение транспорта, в том числе общественного, в районе проведения мероприятия будет перекрыто.

"Предлагалось два варианта, вторым было повторение акции на проспекте Сахарова. Мы выбрали Черемушки, так как это непосредственно район, где запланирован снос 121 дома. Кроме того, здесь возможно проведение шествия", - добавил Митрохин.

Со своей стороны официальный представитель департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова подтвердила "Интерфаксу" факт согласования акции по этому маршруту.

16 мая сайт партии "Парнас" сообщил, что оргкомитет в составе партий "Парнас", "Яблоко", правозащитных организаций, недовольных градостроительной политикой властей, подал в мэрию Москвы уведомление на проведение 28 мая массовой акции в формате марша в центре столицы. В числе оргкомитета заявлены Константин Мерзликин, Сергей Митрохин, Геннадий Гудков, Лев Пономарев и другие.