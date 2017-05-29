Упавшее дерево убило человека на юго-западе Москвы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Человек погиб в результате падения дерева на юго-западе Москвы сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб", - сказал собеседник агентства. Также он сообщил, что на Новомарьинской улице на юго-западе города дерево упало на мужчину и придавило его.

"По предварительной информации, мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе московского главка МЧС сообщили "Интерфаксу" с понедельника по 07:00 30 мая местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с.

В МЧС предупредили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).