Три дерева упали на открытый участок Филевской линии московского метро

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Три дерева упали на открытый участок между станциями "Фили" - "Багратионовская" и "Филевский парк" - "Пионерская" Филевской линии московского метро из-за ураганного ветра, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Москвы в понедельник.

"Инцидент произошел около 15:50. Было прервано движение поездов от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" в оба направления", - сказал собеседник агентства. В настоящее время городские экстренные службы убирают упавшие деревья с путей.

Тем временем, как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города, порыв ураганного ветра повалил дерево на пути столичного монорельса. "Инцидент произошел около 16:00 на перегоне между станциями "Улица Сергея Эйзенштейна" и ВВЦ. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник "Интерфакса".

Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.