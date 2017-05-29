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Москва

Два человека погибли в результате падения деревьев в Москве

Еще одного человека придавило деревом

Два человека погибли в результате падения деревьев в Москве
Последствия урагана на Тверском бульваре в Москве
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате ураганного ветра в Москве увеличилось до двух: дерево упало на девушку в районе Всероссийского выставочного центра, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Около 15.50 на ВВЦ в районе павильона №36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, о погибшем результате падения дерева на юго-западе столицы.

"В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Также он сообщил, что на Новомарьинской улице на юго-западе города деревом придавило мужчину.

"По предварительной информации мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели",- отметил источник.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили "Интерфаксу" с понедельника по 07:00 30 мая в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административные округа) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с.

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В МЧС отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).

"Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках", - говорится в сообщении.

Теги: Москва
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