В отношении напавшего на журналиста НТВ составили протокол о неповиновении полиции

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полиция составила в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на журналиста телеканала НТВ во время празднования Дня ВДВ в Парке Горького, административный протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского.

"За неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии при задержании в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ", - сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что в рамках расследования ранее возбужденного в отношении задержанного уголовного дела по статье "Побои" подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В среду телеканал НТВ сообщил о нападении на своего корреспондента в Парке культуры имени Горького в Москве, где ветераны ВДВ 2 августа отмечали свой профессиональный праздник.

Согласно сообщению, мужчина, ударивший корреспондента в лицо, по словам очевидцев, был пьян и убежал, но вскоре был задержан.

Позднее в тот же день пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова сообщила "Интерфаксу", что состояние здоровья корреспондента НТВ Никиты Развозжаева, который подвергся нападению хулигана во время прямого включения из Парка Горького, не вызывает опасений. Тем не менее, по ее словам, было принято решение обратиться за медицинской помощью, чтобы зафиксировать инцидент.