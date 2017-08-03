СМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы предложила новый вариант расселения в рамках программы реновации. Как пишет "Коммерсантъ", мэрия готова предоставить собственникам ветхого жилья возможность переехать квартиры большей площади без доплаты. Однако новое жилище будет находиться в более дешевом районе в пределах округа.

Ранее столичные власти объявили о возможности жителей сносимых домов переехать в более просторные квартиры в том же районе с доплатой. Для этого мэрия консультируется с крупными банками насчет создания льготных ипотечных программ.

Ранее в мэрии отметили, что для реализации программы реновации потребуется внесение изменений почти в 30 городских нормативных актов.