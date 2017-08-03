Главные новости
В РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в ПриморьеМоскваСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации
Москва

СМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации

Жителям сносимых домов предложат просторные квартиры в соседних районах

СМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы предложила новый вариант расселения в рамках программы реновации. Как пишет "Коммерсантъ", мэрия готова предоставить собственникам ветхого жилья возможность переехать квартиры большей площади без доплаты. Однако новое жилище будет находиться в более дешевом районе в пределах округа.

Ранее столичные власти объявили о возможности жителей сносимых домов переехать в более просторные квартиры в том же районе с доплатой. Для этого мэрия консультируется с крупными банками насчет создания льготных ипотечных программ.

Ранее в мэрии отметили, что для реализации программы реновации потребуется внесение изменений почти в 30 городских нормативных актов.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Полиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького
В МВД подчеркивают, что мужчина, который ударил корреспондента НТВ, не имеет отношения к ВДВПодробнее
Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде
Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу "банды ГТА"Подробнее
Утверждена программа реновации жилья в МосквеУтверждена программа реновации жилья в Москве
В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартирПодробнее
Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"
Власти города планируют полностью отказаться от специальных парковочных картПодробнее
Сбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судомСбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судом
Она превысила скорость и в момент ДТП разговаривала по мобильникуПодробнее
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала годаВ Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды успела подняться до 26,8 градусаПодробнее
В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"
По данным полиции, акция прошла без нарушений общественного порядкаПодробнее
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделеСиноптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
До пятницы существенных осадков в столичном регионе не ожидаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в ПриморьеМоскваСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновацииВ миреЗапрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентябряСпортШарапова снялась с турнира в СтэнфордеСпортЦСКА победил АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Что случилось этой ночью: четверг, 3 августа

Правительство Японии подало в отставку

Новые министры будут назначены в четверг Подробнее

Самолет Москва-Сеул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

СМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСД

СМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСДКонгресс предлагает военным приступить к производству ракет, запрещенных договором в 1987 году Подробнее

СМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации

СМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновацииЖителям сносимых домов предложат просторные квартиры в соседних районах Подробнее

Чистый убыток "ЮТэйр" по РСБУ в I полугодии вырос в 1,5 раза

Трамп опроверг сообщения о своем сравнении Белого дома со свалкой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции