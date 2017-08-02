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Москва Снос московских пятиэтажек

Столичная мэрия пообещала обойтись без небоскребов в рамках реновации

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В рамках программы реновации не планируется строить небоскребы, заявил в эфире радиостанции "Вести ФМ" в среду заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Есть опасения, что в рамках программы реновации будут построены новые высотные дома, даже небоскребы. Никто не планирует строительство таких высоток!", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в среднем этажность новых домов будет от 10 до 12 уровней.

"В то же время в отдельных районах сохранятся и пятиэтажные дома, где-то это будут восьмиэтажки, десяти-двенадцатиэтажные дома, хотя мы не исключаем и отдельных высотных доминант до 20 этажей в тех районах и кварталах, где это возможно и не нарушает комфортной планировки", - сказал глава стройкомплекса.

По его словам, средняя плотность новой застройки в рамках программы реновации составит около 25 тыс. кв. метров на гектар.

1 августа был опубликован итоговый список из 5144 домов, которые вошли в программу реновации жилья.Общая площадь подлежащих реновации домов составляет около 16 млн кв.м. Программа коснется около 1 млн москвичей.

Теги: Москва, Марат Хуснуллин
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