Минздрав Подмосковья подтвердил гибель пяти человек в аварии с автобусом под Коломной

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Подмосковье. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

"Пять человек - летальный исход, они умерли до приезда "скорой помощи". Сейчас госпитализированы 13 человек, их состояние уточняется. Люди приходят самотеком. Все госпитализированы в Коломенскую ЦРБ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вероятнее всего, количество госпитализированных будет увеличиваться.

Ранее в пресс-службе областного главка полиции агентству сообщили , что в результате опрокидывания рейсового автобуса в Подмосковье погибли четыре человека.

"В районе села Лукерьино Коломенского района Московской области произошло опрокидывание рейсового автобуса, в котором находились 39 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли четыре человека.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет.