Москва

Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до шести человек

Есть обновление от 17:37

В Коломенском районе перевернулся рейсовый автобус

Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до шести человек
На месте ДТП с участием автобуса у поселка Лукерьино Коломенского района
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На месте аварии автобуса в Коломенском районе Подмосковья обнаружена шестая жертва, сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

"По вновь поступившим данным, число погибших в ДТП с автобусом выросло до шести человек. Пострадали 16, трое из них - в реанимации", - сказала Петрова в пятницу "Интерфаксу". Она отметила, что детей среди погибших и пострадавших нет.

Ранее Минздрав Подмосковья подтвердил гибель пяти человек в аварии.

По данным областного главка полиции, в районе села Лукерьино Коломенского района перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 человек. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет.

Теги: Подмосковье
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспортаВ Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспорта
Изменения в основном затронут автобусы, следующие через Садовое кольцо, площадь Тверская застава и Краснопресненскую набережную Подробнее
В Москве в пятницу из 73 зданий эвакуировали более 20 тысяч человекВ Москве в пятницу из 73 зданий эвакуировали более 20 тысяч человек
Из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва в столице были эвакуированы школы, Мособлдума, торговый центр и другие зданияПодробнее
Около 6 тысяч человек эвакуированы из 41 школы в ПодмосковьеОколо 6 тысяч человек эвакуированы из 41 школы в Подмосковье
Ранее в Москве эвакуировали пять школ и МособлдумуПодробнее
В Москве после анонимных звонков эвакуированы пять школВ Москве после анонимных звонков эвакуированы пять школ
После сообщений о заложенных на территории учебных заведений взрывных устройствах из зданий выведены более 1,5 тысяч человекПодробнее
Отопление включили в 63% жилых домов МосквыОтопление включили в 63% жилых домов Москвы
К теплу подключили уже 76% объектов социальной сферыПодробнее
Службы московского метро получили сигнал о задымлении на "Славянском бульваре"Службы московского метро получили сигнал о задымлении на "Славянском бульваре"
В столичной подземке предупредили о сбоях в движении поездов на Арбатско-Покровской и Люблинской линияхПодробнее
Полиция составила административный протокол в отношении НавальногоПолиция составила административный протокол в отношении Навального
Оппозиционера задержали в Москве "за призывы граждан к участию в несогласованных акциях"Подробнее
Возобновлено движение на серой ветке столичного метроВозобновлено движение на серой ветке столичного метро
По словам пассажиров, добраться домой на наземном транспорте было практически невозможноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
ДТП во Владимирской области6 фото
06 октября
ДТП во Владимирской области
"Омоложение" губернаторов16 фото
05 октября
"Омоложение" губернаторов
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИсточник рассказал о смене еще трех губернаторовМоскваВ Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспортаМоскваИз 73 зданий в столице эвакуировали более 20 тысяч человекЭкономикаВ Австрии оценили потери ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евроВ РоссииПутин сменил главу Новосибирской областиВ миреНобелевскую премию мира присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия

После ДТП под Владимиром задержан подозреваемый в организации незаконной миграции

В Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспорта

В Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспортаИзменения в основном затронут автобусы, следующие через Садовое кольцо, площадь Тверская застава и Краснопресненскую набережную Подробнее

ЦБ не увидел несоответствия денежно-кредитной политики динамике инфляции

Ранее в Минфине посчитали, что ЦБ следует смягчать ДКП во избежание резкого снижения инфляции Подробнее

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

В Крыму придумали способ эффективной работы солнечных электростанций зимой

Минздрав подтвердил гибель 16 человек в ДТП во Владимирской области

По факту ДТП под Коломной возбуждено уголовное дело

Цены на нефть впервые с сентября завершили неделю снижением

В России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. Обобщение

В России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. ОбобщениеСразу два крупных дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в пятницу в центральной части страны Подробнее

В центре Москвы началась эвакуация отеля

Эксперты приравняли цену Tesla 3 к цене первого Ford T

Перевернувшийся в Подмосковье автобус был исправен

Мать погибшего под Воронежем солдата отсудила у Минобороны 4 млн рублей

В Минкультуры опровергли сообщения о госпитализации Мединского

Совет судей Краснодарского края вновь проверит диплом судьи Хахалевой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции