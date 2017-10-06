Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до шести человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На месте аварии автобуса в Коломенском районе Подмосковья обнаружена шестая жертва, сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

"По вновь поступившим данным, число погибших в ДТП с автобусом выросло до шести человек. Пострадали 16, трое из них - в реанимации", - сказала Петрова в пятницу "Интерфаксу". Она отметила, что детей среди погибших и пострадавших нет.

Ранее Минздрав Подмосковья подтвердил гибель пяти человек в аварии.

По данным областного главка полиции, в районе села Лукерьино Коломенского района перевернулся рейсовый автобус , в котором находились 39 человек. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет.