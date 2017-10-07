За пятницу в Москве из 260 зданий были эвакуированы около 160 тысяч человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - После анонимных сообщений об угрозах взрыва в пятницу в Москве было эвакуировано 260 объектов, эвакуация затронула почти 160 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Звонки поступали с 11:00 до глубокой ночи. Эвакуация коснулась около 260 городских объектов", - сказал собеседник агентства в субботу.

По его информации, для обследования объектов на наличие взрывных устройств было эвакуировано почти 160 тысяч человек.

По словам источника, эвакуация затронула более 50 госучреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров, все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей, около 15 больниц и поликлиник.

"Ни один анонимный сигнал не подтвердился. Возбуждены уголовные дела", - добавил источник "Интерфакса".