В Москве после анонимных звонков эвакуированы пять школ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Более 1,5 тысяч человек эвакуированы из пяти школ Москвы после анонимных сообщений о заложенных на территории учебных заведений взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его словам, сначала в правоохранительные органы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва в столичных школах №№ 199, 625 и 520. Из них эвакуированы порядка тысячи человек.

Чуть позже аналогичные сообщения поступили по школам №№ 1552, 1217 и управы Останкинского района. Из зданий эвакуированы свыше 600 человек.

Помещения будут обследованы кинологами. На месте находятся представители экстренных служб, отметил источник.

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.

Как заявил накануне , 5 октября, директор ФСБ России Александр Бортников, ложные звонки о минировании в российских городах осуществляли четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России.