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В Москве эвакуировали ТЦ "Охотный ряд" из-за сообщения о минировании

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Около 1,5 тыс человек эвакуировано из торгового центра "Охотный ряд" в Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд". Информация проверяется", - сказал он.

По словам собеседника агентства, из здания были эвакуировано 1,5 тысячи человек.

Ранее осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что после анонимных сообщений об угрозах взрыва накануне в Москве было эвакуировано 260 объектов, эвакуация затронула почти 160 тыс. человек.

Теги: Москва, Охотный ряд
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