Кинологи проверят четыре гостиницы в Москве после звонков о минировании

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция проверяет четыре гостиницы в столице на наличие в них взрывных устройств после поступивших анонимных сообщений, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступили анонимные звонки об угрозах взрыва в гостиницах "Аквамарин", "Измайлово", "Азимут Олимпик", "Золотой Колос", помещения зданий будут обследованы кинологами.

Как уточнил собеседник агентства, решение об эвакуации жильцов будет принимать служба безопасности каждой гостиницы.