Четыре торговых центра в Москве эвакуировали после анонимных звонков

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Около 3 тысяч человек эвакуировано из четырёх торговых центров и одного кафе в Москве после анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступили анонимные звонки о взрывных устройствах, заложенных на территории торговых центров "Галерея Аэропорт", "Измайлово", "Праздник", "Аркадия" и "Хард Рок Кафе" на Арбате. Из помещений выведено около 3 тысяч человек. Здания обследуют кинологи.

Ранее сообщалось , что за прошедшую пятницу после анонимных сообщений об угрозах взрыва в Москве было эвакуировано 260 объектов