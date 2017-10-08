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Москва

К тушению торгового центра "Синдика" привлекли почти 300 человек

Есть обновление от 22:34

Свыше 450 тыс. литров воды сброшено авиацией на горящий торговый центр

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МЧС России увеличивает группировку по тушению пожара в торговом центре (ТЦ) "Синдика" на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"На месте ЧП работают почти 300 человек, задействована авиация. Группировка наращивается", - доложил он главе МЧС России Владимиру Пучкову в ходе оперативного совещания.

По словам Полетыкина, тушение пожара ведется по периметру здания.

"Созданы пять участков пожаротушения, задействовано 20 автоцистерн и восемь подъёмных механизмов", - уточнил начальник ГУ МЧС. Кроме того, сейчас устанавливаются две насосные станции, ведётся подготовка к проливке здания по периметру. Из-за угрозы обрушения пожарные внутри ТЦ не работают, все работы ведутся снаружи.

"Проливку осуществляем только с применением техники безопасности. Прикрывайте периметр здания и организуйте взаимодействие с авиацией", - распорядился глава МЧС Владимир Пучков.

Также он поручил организовать взаимодействие оперативных служб Москвы и области и усилить информирование населения о складывающейся ситуации. "Информируйте водителей автомобилей с применением всех современных технологий. Люди должны знать о всех введённых из-за пожара ограничениях", - сказал В.Пучков.

"Авиацией произведено 90 сбросов, слито свыше 450 тысяч литров воды. На место пожара прибыл насосно-рукавный комплекс "Шквал" Ногинского спасательного центра", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Глава МЧС также потребовал усилить мониторинг воздуха как в районе пожара, так и в других районах Москвы и области.

Теги: Россия, Москва
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