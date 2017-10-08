Власти Подмосковья заявили об отсутствии загрязнения воздуха из-за пожара на рынке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Специалисты не фиксируют превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере Москвы из-за пожара на рынке "Синдика" в Одинцовском районе, сообщил зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов.

"В настоящее время превышения ПДК вредных веществ в атмосфере не отмечается", - процитировали Пестова в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Чиновник добавил, что в районе горящего рынка работают две химические лаборатории, которые и осуществляют мониторинг содержания вредных веществ в атмосфере.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС не фиксируют превышение ПДК вредных веществ в атмосфере из-за пожара.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1 тыс. магазинов. Имеется паркинг на 5,2 тыс. машино-мест.