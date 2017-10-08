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Москва

Кровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метров

Есть обновление от 21:43

На здание с вертолетов сброшено более 440 тыс. литров воды

Кровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метров
Во время ликвидации пожара на территории строительного рынка "Синдика" на 65-м километре МКАД
Фото: ТАСС, Максим Григорьев

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Кровля торгового комплекса "Синдика" в Подмосковье почти полностью обрушилась, сообщает МЧС РФ.

"Проходит очаговое горение по всей площади подземной парковки и кровле. Произошло обрушение кровли на площади 1000 кв.м", - говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.

По данным спасателей, в результате пожара есть пострадавшие, однако число их не называется. Источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС сообщил "Интерфаксу", что помощь медиков потребовалась троим пострадавшим.

Как сообщили в МЧС, проводится тушение пожара по повышенному третьему номеру сложности, авиацией произведено 89 сбросов, слито свыше 440 тысяч литров воды.

Ранее сообщалось, что очаги пожара на подмосковном рынке разбросаны на площади 55 тыс. кв.м, огонь охватил все здание. Местные власти сообщили, что на подземном паркинге, который был рассчитан на более 5 тыс. машиномест, взрываются автомобили.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1 тыс. магазинов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Синдика-О" была основана весной 2000 года. Здание торгового комплекса введено в эксплуатацию несколько лет назад на месте одного из самых крупных в строительных рынков Москвы.

Пожар на строительном рынке в Подмосковье

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Теги: Синдика
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