МЦК обновило рекорд по перевезенным за сутки пассажирам

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Московское центральное кольцо (МЦК) установило новый рекорд пассажироперевозок.

"#МЦК бьет рекорды каждый день! 11 октября - 423 460 поездок!", - сообщается в твиттере столичного метро в четверг.

#МЦК бьет рекорды каждый день! 11 октября - 423 460 поездок! Спасибо, что выбираете Московское центральное кольцо♥️ — Московское метро (@MetroOperativno) 12 октября 2017 г.

Пассажирское движение по МЦК было запущено 10 сентября 2016 года. За год работы оно перевезло почти 100 млн пассажиров.