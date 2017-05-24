Проезд на МЦК с Android Pay и Mastercard месяц будет обходиться в половину стоимости

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - С 23 июня по 23 июля держатели карт Mastercard, пользующиеся сервисом Android Pay, смогут ездить на Московском центральном кольце (МЦК) и 15 станциях метро, где есть пересадка на МЦК, на 50% дешевле обычной стоимости поездки, если оплатят ее на турникете.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта в среду, чтобы оплатить проезд с помощью Android Pay, нужен смартфон или планшет с поддержкой NFC-технологии и операционной системой Android версии 4.4 KitKat и выше. Приложение Android Pay можно скачать из магазина приложений Google Play. При оплате проезда со скидкой сначала с банковской карты спишется полная стоимость билета, а затем в течение 10 минут на счет вернется половина суммы.

С 23 мая в России сервис Android Pay доступен держателям карт Mastercard 14 банков. Осенью 2016 года в России стали доступны Apple Pay и Samsung Pay.