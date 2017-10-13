Торговый центр "Метрополис" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Более 2 тысяч человек эвакуированы из торгового центра "Метрополис" в Москве после анонимного сообщения о заложенном на территории взрывном устройстве, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его словам, решение об эвакуации посетителей было принято после поступившего в полицию анонимного сообщения об угрозе взрыва в здании торгового центра по адресу: Ленинградское шоссе, 16а.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", через систему оповещения ТЦ "Метрополис" было объявлено об эвакуации здания "по техническим причинам".