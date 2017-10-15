Подвал складского здания загорелся в центре Москвы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в подвале трехэтажного складского здания на улице Крымский Вал в Москве, сообщает в ночь на воскресенье столичное ГУ МЧС России. Согласно сообщению на сайте ГУ МЧС, информация о пожаре по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 33 поступила в 0:37 мск.

"По предварительной информации, происходит пожар в подвале 3-х этажного складского здания", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС.

По адресу Крымский Вал, дом 9, строение 33 находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.