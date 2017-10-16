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Москва

Действия "скорой" проверят в связи со смертью актера Марьянова

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи проверят информацию СМИ о том, что смерть актера Дмитрия Марьянова связана с отказом врачей госпитализировать его, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Елена Фокина.

"16 октября в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался", - сказала Фокина в понедельник "Интерфаксу".

По данным следствия, Марьянов был доставлен в медицинское учреждение на машине знакомых.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что вызов "скорой помощи" был отменен, поскольку знакомые актера повезли его в больницу на личном автомобиле в сопровождении экипажа ГИБДД.

"Совместно с полицейскими поста ДПС было принято решение не тратить время в ожидании бригады медиков", - сказал источник.

Накануне осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября на 48-ом году жизни.

По данным источника, Марьянов ехал в автомобиле в Подмосковье вместе с друзьями. Внезапно ему стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Марьянов был доставлен в больницу в Лобне, но спасти его не удалось.

Теги: Дмитрий Марьянов
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