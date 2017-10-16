После смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощи

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - После доследственной проверки обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова возбуждено уголовное дело о гибели человека в результате неоказания врачебной помощи, сообщили в Следственном комитете (СК).

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте СК.

В нем отмечается, что дело возбуждено после проверки, проведенной "в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему".

В ведомстве напомнили, что ранее была организована проверка по распространенной в СМИ информации о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему Марьянову, в результате чего актер скончался.

В то же время информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что вызов "скорой помощи" был отменен, поскольку знакомые актера повезли его в больницу на личном автомобиле в сопровождении экипажа ГИБДД.