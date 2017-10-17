Москва Снос московских пятиэтажек

Власти Москвы подберут еще 150 площадок для застройки по программе реновации

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Еще около 150 стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации будут подобраны в ближайшее время, заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"Для запуска так называемой волны переселения по программе реновации необходимы земельные участки с потенциалом строительства порядка 5 млн кв.м жилья. Уже подобраны 210 стартовых площадок, на которых можно построить порядка 3,4 млн квадратных метров жилых площадей", - сказал Валуй на заседании профильной комиссии в Мосгордуме.

Он отметил, что сейчас идет проработка еще 150 площадок с потенциалом строительства порядка 2 млн кв.м жилья.

"В ближайшие месяцы по ним будет принято решение", - сказал Валуй.

Ранее замглавы департамента отметил, что квартиры, в которые переселят москвичей в рамках реновации, будут на 30% дороже тех, где они сейчас проживают. Он также напомнил, что переселение в рамках проекта начнется к 2018 году.

Программа реновации была принята 1 августа 2017 года, первоначально в нее вошли 5 144 дома общей площадью около 16 млн кв.м. В настоящий момент программа реновации включает 5177 домов - после включения в нее 37 домов и исключения четырех. Программа коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить ее планируется к 2032 году.

Как сообщалось, 26 сентября столичные власти утвердили список из 210 стартовых площадок под строительство домов для переселения по программе реновации. Площадки находятся в 75 районах Москвы. Всего на площадках будет построено 3,4 млн кв.м жилья (в 2017-2019 годах - 59 домов, в 2020-2021 годах - 151 дом), что позволит переселить почти 120 тыс. человек (более 47 тыс. квартир) из 568 пятиэтажек, а также запустить дальнейшее волновое переселение в кварталах реновации.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Подвал складского здания загорелся в центре МосквыПодвал складского здания загорелся в центре Москвы
Площадь пожара составляет около 400 квадратных метровПодробнее
Поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метроПоезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метро
Пассажиров высадили из сломавшегося состава на станции "Текстильщики"Подробнее
Расходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублейРасходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублей
Только в 2018 году на программу "Моя улица" потратят почти 33 млрд рублейПодробнее
Почти 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за суткиПочти 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
По прогнозам, дождливая погода сохранится в пятницу и в выходныеПодробнее
В Москве загорелся завод "Серп и молот"В Москве загорелся завод "Серп и молот"
Огонь охватил около 300 кв.м.Подробнее
Парк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человекПарк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человек
На входе в парк больше нет длинных очередейПодробнее
Названы основные версии пожара на строительном рынке у МКАДНазваны основные версии пожара на строительном рынке у МКАД
Источник "Интерфакса" рассказал, что у арендаторов сгоревшего ТЦ "Синдика" два года не проводили проверкиПодробнее
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в ПодмосковьеПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в Подмосковье
Пожар начался в воскресенье днем, а открытое горение ликвидировано в 7:03 понедельникаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Фотохроника 16 октября7 фото
16 октября
Фотохроника 16 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВозбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В миреВ Киеве произошли столкновения между протестующими и полициейСпортПрошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018В миреЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"В РоссииГлава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке КонституцииВ РоссииСтраховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 года

"Агора" будет представлять интересы Павла Дурова в российских судах

"Агора" будет представлять интересы Павла Дурова в российских судахВладелец Telegram намерен обжаловать назначенный мессенджеру штраф на 800 тыс. рублей за отказ помогать ФСБ Подробнее

Свидетель по "делу "Седьмой студии" сообщила об уничтожении финансовой документации

Из храма в Туле похитили старинные иконы и латунный крест

В Карелии на фермах заморили голодом 15 телят и более тысячи норок

Активисты начали расставлять палатки около здания Рады в Киеве

Бухгалтеры заявили о "черной кассе" в "Седьмой студии"

Tesla модифицирует зарядные разъемы электромобилей для Китая

Дворкович поддержал снижение порога беспошлинного ввоза товаров до 200 евро

Дворкович заявил о готовности РФ разрешить ввоз 50 тыс. тонн томатов из Турции

В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией

В Киеве произошли столкновения между протестующими и полициейОчевидцы сообщают, что участники акции распылили неизвестный газ Подробнее

В Совете Европы заявили о гендерном дисбалансе в большинстве стран-участниц

В ЦБ назвали маловероятным сохранение ключевой ставки

В Турции четыре горняка погибли в результате обвала в шахте

В Литве начали публиковать сообщения агентов КГБ

Власти Москвы подберут еще 150 площадок для застройки по программе реновации

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции