Власти Москвы подберут еще 150 площадок для застройки по программе реновации

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Еще около 150 стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации будут подобраны в ближайшее время, заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"Для запуска так называемой волны переселения по программе реновации необходимы земельные участки с потенциалом строительства порядка 5 млн кв.м жилья. Уже подобраны 210 стартовых площадок, на которых можно построить порядка 3,4 млн квадратных метров жилых площадей", - сказал Валуй на заседании профильной комиссии в Мосгордуме.

Он отметил, что сейчас идет проработка еще 150 площадок с потенциалом строительства порядка 2 млн кв.м жилья.

"В ближайшие месяцы по ним будет принято решение", - сказал Валуй.

Ранее замглавы департамента отметил, что квартиры, в которые переселят москвичей в рамках реновации, будут на 30% дороже тех, где они сейчас проживают. Он также напомнил, что переселение в рамках проекта начнется к 2018 году.

Программа реновации была принята 1 августа 2017 года, первоначально в нее вошли 5 144 дома общей площадью около 16 млн кв.м. В настоящий момент программа реновации включает 5177 домов - после включения в нее 37 домов и исключения четырех. Программа коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить ее планируется к 2032 году.

Как сообщалось, 26 сентября столичные власти утвердили список из 210 стартовых площадок под строительство домов для переселения по программе реновации. Площадки находятся в 75 районах Москвы. Всего на площадках будет построено 3,4 млн кв.м жилья (в 2017-2019 годах - 59 домов, в 2020-2021 годах - 151 дом), что позволит переселить почти 120 тыс. человек (более 47 тыс. квартир) из 568 пятиэтажек, а также запустить дальнейшее волновое переселение в кварталах реновации.