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Москва

Мосгорсуд отменил решение о проведении "Дня свободных выборов" в Красносельском районе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа (МО) Москвы, главой которого является оппозиционер Илья Яшин, о проведении 24 декабря местного праздника "День свободных выборов".

"Суд удовлетворил иск депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алевтины Базеевой об исключении праздника "День свободных выборов" из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

В свою очередь, Яшин заявил "Интерфаксу", что считает решение суда незаконным и намерен обжаловать его.

"Мы это решение не признаем и завтра же обжалуем. Праздник не отменяем и продолжаем подготовку. Как глава муниципального округа приложу все усилия, чтобы доказать законность нашей позиции", - сказал политик.

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Ранее о намерении добиться через суд отмены принятого большинством голосов совета депутатов Красносельского МО решения о проведении "Дня свободных выборов" сообщила "Интерфаксу" сама Базеева.

"Под видом праздника предлагается провести политическое мероприятие. Еще в 2016 году прежним составом депутатов был утвержден перечень местных праздников на текущий год. На одном из последних заседаний совета в нарушение повестки дня был рассмотрен вопрос о включении в этот перечень праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере около метро "Красные ворота". Решение для вступления в силу должно было быть опубликовано в муниципальном вестнике, что не было сделано", - сказала она агентству в среду.

На минувшей неделе Яшин сообщил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник "День свободных выборов". После этого он заявил, что "официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника".

В свою очередь департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести официальное предостережение Яшину о недопустимости нарушения законодательства в связи с тем, что оппозиционер не согласовал проведение праздника. Позднее Мещанская межрайонная прокуратура вынесла Яшину предостережение и предупредила об установленной законом ответственности.

Теги: Илья Яшин
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