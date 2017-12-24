В Москве пообещали пресечь несогласованную акцию в Лермонтовском сквере

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Столичная полиция повторно предупреждает граждан, что массовое мероприятие, которое намечено на воскресенье в Лермонтовском сквере, властями не согласовано, сообщает, что примет все меры для его пресечения.

"Главное управление МВД России по городу Москве напоминает, что планируемое 24 декабря 2017 года публичное мероприятие в Лермонтовском сквере, не согласовано властями города Москвы в установленном законом порядке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

При этом организаторам акции предлагалась альтернативная площадка для ее проведения, сказали в пресс-службе. "Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению", - добавили в главке.

Ранее глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин сообщил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник "День свободных выборов". После этого он заявил, что "официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника".

В свою очередь департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести официальное предостережение Яшину о недопустимости нарушения законодательства в связи с тем, что оппозиционер не согласовал проведение праздника.

Позднее Мещанская межрайонная прокуратура вынесла Яшину предостережение и предупредила об установленной законом ответственности.

20 декабря Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы о проведении 24 декабря местного праздника "День свободных выборов".

Яшин заявил, что считает решение суда незаконным и намерен обжаловать его.