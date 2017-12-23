Семь детей и один взрослый попали в больницу после ДТП на северо-западе Москвы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - По предварительной информации, восемь человек госпитализированы после серьезного ДТП на улице Нижние Мневники в субботу, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В результате столкновения автобуса с мачтой городского освещения пострадали семь детей. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пострадавших - различные ушибы; помимо детей госпитализирован один взрослый.

Источник "Интерфакса" уточнил, что автобус перевозил 16 детей и шесть сопровождающих из Южного Бутово в торговый центр "Авиапарк" на новогоднее мероприятие. "ДТП произошло около 11:00 у дома 20 по улице Нижние Мневники", - добавил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили "Интерфаксу", что в районе дома номер 20 по улице Нижние Мневники водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом. В Госавтоинспекции также сказали, что, по предварительным данным, пострадали восемь человек.