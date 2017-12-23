В мэрии назвали нарушение скоростного режима причиной ДТП на северо-западе Москвы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Все необходимые противогололедные мероприятия на улице Нижние Мневники, где в субботу произошло ДТП, были проведены своевременно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"Причиной происшествия, предварительно, называется превышение скоростного режима", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что автобус, попавший в ДТП, был нанят частным образом родителями для перевозки детей.

Автобус перевозил 16 детей и шесть сопровождающих из Южного Бутово в торговый центр "Авиапарк" на новогоднее мероприятие и попал в ДТП около 11:00 в субботу у дома 20 по улице Нижние Мневники. По предварительной информации, восемь человек были госпитализированы.