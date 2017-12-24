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Москва

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низким показателям

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Под влиянием атмосферного циклона за минувшие сутки уровень давления в Москве упал более чем на 20 мм рт. ст., сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре.

"В полдень 23 декабря атмосферное давление на базовой метеостанции на ВДНХ составляло 743 мм рт. ст., а к 12:00 воскресенья оно опустилось до 722 мм", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, такой показатель близок к рекорду низкого давления для 24 декабря, зафиксированному в 1995 году - чуть менее 720 мм рт. ст.

Ожидается, что в понедельник давление в Москве повысится до 736 мм рт. ст., что также заметно ниже нормального, а в последние дни 2017 года может превысить отметку в 750 мм рт. ст.

Собеседник "Интерфакса" добавил, что снегопад, прошедший в Москве в выходные, увеличил высоту снежного покрова с 5 см в субботу утром до 9 см в воскресенье.

Теги: Москва, Гидрометцентр
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