Водитель заявил об отказе тормозов у съехавшего в подземный переход в Москве автобуса

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, в результате чего погибли люди, утверждает, что транспортное средство начало самостоятельное движение, а тормоза при этом не сработали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ (СК).

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь директор Одинцовского филиала "Мострансавто" Николай Катырин заявил журналистам, что попавшему в ДТП автобусу не было и года - он был выпущен в 2017 году. "Будет проведена экспертиза, проверка на технические неисправности", - сказал он, отметив, что не готов выдвигать никаких версий случившегося до завершения следственных действий.

Как передает корреспондент "Интерфакса", спасатели при помощи спецтехники вытащили автобус на тротуар, корпус транспортного средства поврежден, выбиты стекла, на почти открепившемся от корпуса лобовом стекле видны множественные трещины.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подземный переход. Перед этим он выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, еще около 15 человек травмированы.

По данным источников агентства, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность транспортного средства, версия теракта не рассматривается.