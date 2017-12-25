Мэрия Москвы опубликовала список пострадавших в ДТП на Славянском бульваре

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На сайте мэрии Москвы опубликован список погибших и пострадавших в ДТП на Славянском бульваре.

По данным городского интернет-ресурса, среди погибших 38-летняя Евгения Михайлова, неизвестная 45-летняя женщина, неизвестный 18-летний молодой человек и еще один неизвестный. Еще 11 человек пострадали, их имена можно узнать на сайте mos.ru .

Ранее директор НИИ Склифосовского Сергея Петриков сообщил журналистам, что в медучреждение вертолетами доставлены трое пострадавших в результате ДТП, их состояние оценивается как тяжелое.

Госпитализированные два мужчины и одна женщина находятся в противошоковом зале, проходят все необходимые медицинские обследования, уточнил директор учреждения.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус маршрута SK съехал в подземный переход. Перед этим он выехал с дороги на тротуар, сбивая людей.

По данным источников агентства, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность транспортного средства. Водитель автобуса утверждает, что транспортное средство начало самостоятельное движение, а тормоза при этом не сработали. Версия теракта не рассматривается.

Возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса задержан. В компании-перевозчике Мострансавто сообщили "Интерфаксу", что он имеет большой водительский стаж и прошел обязательный медосмотр перед рейсом.

"Водитель, 1959 года, не имел медицинских противопоказаний и был допущен к рейсу, его водительский стаж составляет 20 лет", - сказал представитель компании. Мужчина работает в компании с 2000 года и является гражданином России. Ранее осведомленный источник сообщил: предварительная экспертиза показала, что водитель автобуса, сбившего пассажиров, был трезв.