После ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве возбуждено дело

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, сбившим людей в подземном переходе на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Дело возбуждено по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.

Как сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подземный переход. Перед этим он выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По последним данным, в аварии погибли пять человек. Еще около 15 человек получили травмы.