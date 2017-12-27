Следователи отправились к месту стрельбы на юго-востоке Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следователи выехали по адресу фабрики на юго-востоке Москвы, где в среду мужчина застрелил своего оппонента из огнестрельного оружия.

"В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация уточняется", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что, по предварительным данным, в здании фабрики на Иловайской улице произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия.

В ходе спора один из мужчин выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в другого.

В пресс-службе столичного главка полиции ранее сообщили "Интерфаксу", что один человек, по предварительным данным, погиб в результате стрельбы на Иловайской улице. "По адресу Иловайская улица, дом 20 произошёл конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, полиция принимает меры к задержанию стрелявшего.