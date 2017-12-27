Устроивший стрельбу на Иловайской улице забаррикадировался в здании

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Устроивший стрельбу на Иловайской улице в Москве забаррикадировался в здании, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. "Он вооружен ружьем", - добавил источник.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что, по предварительным данным, в здании фабрики произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. В ходе спора один из мужчин выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента.

Следователи выехали по адресу фабрики на юго-востоке столицы, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.