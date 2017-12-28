Прах Шаинского захоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Прах композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США на 93-м году жизни, после кремации будет захоронен на Троекуровском кладбище в российской столице.

"Тело Владимира Шаинского будет кремировано, а прах захоронят на Троекуровском кладбище", - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк "Интерфаксу".

Ранее в Минкультуры заявили, что достигли предварительной договоренности с вдовой Светланой Шаинской о похоронах композитора в России после 12 января.

Народный артист РСФСР, Владимир Шаинский скончался в США на 93-м году жизни.