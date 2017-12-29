У водителя съехавшего в переход автобуса диагностировали сердечную недостаточность

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - У водителя автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, диагностирована острая сердечная недостаточность, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Он отметил, что водитель остается в Боткинской больнице, его состояние оценивается как среднетяжелое.

"Его состояние делает проведение следственных действий невозможным",- отметил источник.

Ранее сообщалось, что у водителя обнаружили гипертонический криз и черепно-мозговую травму.

Днем 25 декабря в Москве около дома № 3 по Славянскому бульвару автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, а затем съехал в подземный переход. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. При этом сообщалось, что, по разным данным, пострадали от 13 до 15 человек. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.