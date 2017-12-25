Технические эксперты ГАЗ отправлены изучить обстоятельства ДТП с автобусом в Москве

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На место аварии автобуса, произошедшей в понедельник на западе Москвы, направлены представители Ликинского автобусного завода "Группы ГАЗ", сообщили в пресс-службе группы компаний.

"Представители Ликинского автобусного завода "Группы ГАЗ" были направлены сегодня на место аварии, чтобы изучить обстоятельства происшествия. Кроме того, технические эксперты ЛиАЗа также направлены по месту буксировки автобуса для проведения детального анализа его технического состояния", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что компания также направила предложение по включению своих специалистов в работу комиссии по расследованию причин происшествия.

По данным группы компаний, автобус ЛИАЗ-5292.60, съехавший в подземный переход в районе станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря, был изготовлен Ликинским автобусным заводом Группы ГАЗ в 2016 году и передан "Мострансавто" для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья. На учет ГИБДД автобус поставлен 4 января 2017 года. Автобусы этого типа оснащаются сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с системой ABS с двумя уровнями резервирования при отказе.

В пресс-службе добавили, что предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования.

"При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", - отмечается в пресс-релизе.

Причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз, добавили в пресс-службе.