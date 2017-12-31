Станция московского метро "Ховрино" открылась для пассажиров

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

Как сообщил журналистам Собянин, появление станции Замоскворецкой линии во многом улучшит транспортную доступность для жителей севера столицы, снизит нагрузку на станцию "Речной вокзал" и разгрузит автомобильное движение на прилегающих улицах и магистралях.

"Стройка завершена, и мы открываем долгожданную станцию метро "Ховрино". Поздравляю всех с окончанием строительства станции и с наступающим Новым годом", - сказал Собянин на церемонии открытия.

Один из выходов метро Ховрино, прямо сейчас pic.twitter.com/DySyA9PJOm — No News (@hungry_moose) 31 декабря 2017 г.

"Ховрино" станет 204-й станцией столичной подземки, а общая протяженность линий метро теперь превысит 340 км. Станция стала конечной на северном участке "зеленой" ветки. Таким образом, теперь более 80% жителей района Ховрино проживают в пешей доступности от метро, что позволит облегчить транспортную ситуацию в районе станции "Речной вокзал". Возле станции планируется организовать транспортно-пересадочный узел.

В ближайшие годы на перегоне между "Ховрино" и "Речным вокзалом" построят еще одну станцию - "Беломорскую".

Станция "Ховрино" расположилась на улице Дыбенко вблизи строений 34-38. Из южного вестибюля "Ховрино" можно будет выйти к конно-спортивному комплексу ЦСКА и к жилой застройке. Из северного вестибюля выход есть только на нечетную сторону улицы Дыбенко.

Эскалаторов в связи с неглубоким заложением на новой станции нет, но для маломобильных горожан предусмотрены лифты.

В ближайшие месяцы в Москве также планируется запустить новый участок Люблинско-Дмитровской линии до "Селигерской", участок Солнцевского радиуса до "Рассказаовки", а также первый участок Третьего пересадочного контура, который получит название Большой кольцевой линии, от "Делового центра" до "Петровского парка".