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Москва Президентская кампания-2018

В Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

5 января планируется запустить его как минимум в 15 городах России, рассказали волонтеры

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Москве открылось пять точек сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, всего в пятницу сбор подписей планируется запустить как минимум в 15 городах страны, сообщили "Интерфаксу" в движении "Волонтеры Победы".

"Всего в Москве пять точек работает у нас, где волонтеры собирают подписи. Сбор подписей происходит простым образом, нет никакой агитации, никаких громкоговорителей или мегафонов. Просто стоят ребята-волонтеры, у них есть баннер, на котором написано имя (кандидата), и небольшая стоечка, чтобы можно было писать данные в подписные листы", - сказал пресс-секретарь движения Егор Лукьянчиков.

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По его словам, на каждой точке работает несколько волонтеров, которые сами изъявили желание участвовать в сборе подписей. Работать точки будут с 11:00 до 19:00, добавил Лукьянчиков.

В свою очередь, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила "Интерфаксу", что всего инициативная группа приняла решение открыть в пятницу точки сбора подписей в 15-16 городах страны.

Ранее представитель "Волонтеров Победы" в Хабаровском крае сообщил агентству, что активисты движения в Хабаровске также начали сбор подписей в поддержку Путина.

Как сообщалось, на прошлой неделе ЦИК РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. Кроме того, ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

По закону, Путин должен собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

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Теги: Москва, Владимир Путин
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