ЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитацию

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Еще три претендента на пост президента России во вторник прошли процедуру выдвижения в кандидаты на выборах в 2018 году, передает корреспондент "Интерфакса".

В частности, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Альянс зеленых", выдвинувших Эльвиру Агурбаш, Партии социальных реформ, выдвинувших Станислава Полищука, а также представителей инициативной группы самовыдвиженца Владимира Михайлова.

Комиссия также зарегистрировала их представителей по финансовым вопросам, и разрешила открыть им избирательный счет. Это означает, что теперь они могут начать сбор подписей в свою поддержку и официально приступить к предвыборной агитации.

Вопрос о регистрации самовыдвиженца Александра Чухлебова ЦИК отложил до прояснения правовой коллизии. Дело в том, что согласно справке, выданной МВД, Чухлебов имеет вид на жительство в Финляндии, однако сам претендент принес нотариально заверенный документ, который свидетельствует об аннулировании у него вида на жительство в данном государстве. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила обратиться в Верховный суд с административным исковым заявлением, чтобы он "принял решение о наличии или отсутствии вида на жительство у Чухлебова, а также дал рекомендацию о регистрации его кандидатом".

ЦИК также отказал в регистрации представителей по финансовым вопросам претенденту, выдвинутому Партией социальной защиты, Михаилу Козлову из-за неполного пакета необходимых документов.

Процедура выдвижения в кандидаты на пост президента заканчивается 7 января для самовыдвиженцев и 12 января - для кандидатов, выдвинутых от партий.

В настоящий момент уже 64 претендента, в том числе и действующий глава государства Владимир Путин, заявили о своем желании принять участие в выборах президента в 2018 году.

Памфилова на заседании комиссии во вторник сообщила, что с начала избирательной кампании уведомления о проведении съездов партии и собраний инициативных групп по выдвижению в ЦИК направили 64 субъекта - 21 от политических партий и 43 самовыдвиженца.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.