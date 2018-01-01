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Путин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамер

Есть обновление от 21:00

Президент России отметил, что старался быть "немножко непубличным человеком"

Путин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамер
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что став главой государства, не испытывал дискомфорта в присутствии камер.

"Да нет. Дело не в том, что напрягало или не напрягало. Дело в том, что это не было до этого времени частью моей жизни", - сказал он, отвечая в эфире юбилейного выпуска программы "Время" на вопрос, не напрягает ли его необходимость постоянно находиться перед камерами.

"Наоборот, я старался быть немножко непубличным человеком", - отметил Путин.

Он рассказал, что в прежней жизни вел себя так, будто за ним постоянно наблюдают. "Это странно, но это так сложилось. Может быть, в силу прежней профессии. Но сказать, что что-то мне пришлось кардинально поменять - пожалуй, нет", - сказал президент.

Вместе с тем глава государства признался, что недолюбливает макияж, который наносят на выступающих перед камерой. "Было неприятным знаете что? Что для вас является естественным - это всякий макияж", - пояснил он.

Путин рассказал, что после начала работы в Москве не очень любил общаться с журналистами. "Потом уже, когда в Москву приехал, стал работать в администрации президента в Контрольном управлении, потом стал директором ФСБ, по каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я не очень это любил", - сказал глава государства.

Президент России также сказал, что вообще не думает о том, как увековечить себя в истории, назвал это "раздуванием жабр". "Я не думаю об этом совершенно. Потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует", - отметил он.

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Путин в Новый год заявил, что хочет по максимуму добиться выполнения поставленных целей и услышать об этом в новостях.

"У нас Новый год и в этой связи мы всегда думаем о будущем. А сейчас мы, и я в том числе, и мои коллеги, мы говорим и будем говорить о будущем страны, о будущем России. О том, чего мы хотим добиться, к каким высотам поднять страну, - сказал он. - И, разумеется, я - реалист. Я понимаю, что когда-то вряд ли прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили. Решили все. Такого просто в реальной жизни никогда не бывает".

Глава государства ответил на вопрос о том, какую информацию он хотел бы услышать из новостей в настоящий момент.

"Мне бы очень хотелось услышать в новостях и в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили и добились максимального результата, исходя из той ситуации, которая у нас сложилась на момент решения задачи и к моменту окончания того времени, которое мы перед собой ставили, формулируя эти цели, - заявил президент. - Вот это было бы очень важным и я бы очень многое отдал за то, чтобы так оно и было".

Владимир Путин в понедельник встретился в "Останкино" с коллективом программы "Время" по случаю 50-летия программы.

Ранее глава государства поздравил россиян с Новым годом и пожелал перемен к лучшему и благополучия.

Теги: Россия, Владимир Путин
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