Павильон "Космос" на ВДНХ после реконструкции откроется в марте

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В реконструированном павильоне "Космос" на ВДНХ в Москве идут последние приготовления к открытию для посетителей, которое запланировано в марте текущего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В марте откроем павильон "Космос" на #ВДНХ. В нем проведена громадная работа. Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды", - написал он в своем твттере в пятницу.

В марте откроем павильон "Космос" на #ВДНХ . В нем проведена громадная работа. Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды. Сейчас идут последние приготовления к открытию. pic.twitter.com/BmcfWZzaam — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 января 2018 г.

По его словам, в настоящее время в павильоне идут последние приготовления к его открытию.

Павильон ВДНХ 32-34 "Космос/Машиностроение" был построен в 1939 году, в 1954 году его реконструировали и павильон обрел современный вид. Пространство павильона освободили от сторонних арендаторов в 2014-2015 годах, затем в нем провели первоочередные противоаварийные работы.

По окончании реставрации в этом павильоне планируется открыть центр "Космонавтика и авиация", который станет крупнейшим музейным центром России. Его общая площадь превысит 31 тыс. кв. м. Экспозиция музея будет разделена на три зоны: "Космический бульвар", "Конструкторское бюро" и "Космодром будущего". В музее посетителям представят свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тыс. архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.

Один из экспонатов центра - макет космической станции "Мир" - доставили в павильон осенью прошлого года из Центра имени Хруничева.