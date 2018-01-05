В Москве у железной дороги нашли тело артиста театра "Русская песня"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - По факту обнаружения около железнодорожных путей в Москве тела мужчины с двумя колото-резаными ранениями возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"По версии следствия, 30 декабря 2017 года около железнодорожных путей вблизи Хомутовского тупика в Москве, обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с телесными повреждениями в виде двух колото-резаных ранений", - сказала она в пятницу.

Уголовное дело возбуждено по статье части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавила Иванова.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет об артисте театра "Русская песня", руководителем которого является Надежда Бабкина, Дмитрии Калинине.