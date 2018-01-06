Метро в Москве в рождественскую ночь будет работать до 02:00

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Работа Московского метрополитена в ночь с 6 на 7 января будет продлена на час дольше обычного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для пассажиров до 02:00", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, до 03:00 будет продлена работа 163 наиболее популярных маршрутов наземного общественного транспорта. Еще 11 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

Отмечается, что пригородные электрички будут следовать до 02:00, а расписание аэроэкспрессов останется без измнений.

В пресс-службе напомнили, что до конца праздничных каникул по 8 января парковка на улично-дорожной сети Москвы бесплатная.